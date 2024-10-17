Заработок Роналду за 2024 год превысит доход всех футболистов мира

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Нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире по версии журнала Forbes.

Согласно данным издания, в 2024 году Роналду заработает 285 миллионов долларов. На втором месте в рейтинге находится нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси, доход которого составит 135 миллионов долларов. Третье место занимает Неймар из "Аль-Хиляля" (Саудовская Аравия) с доходом в 110 миллионов долларов.

На четвертой строчке расположился Карим Бензема из саудовского клуба "Аль-Иттихада" с доходом в 104 миллиона долларов. Замыкает топ-5 Килиан Мбаппе из испанского "Реала" с доходом в 90 миллионов долларов.

Между тем Роналду стал первым в мире человеком, которому удалось набрать миллиард подписчиков в социальных сетях. Кроме того, в сентябре футболист первым из спортсменов в истории забил 900-й мяч в карьере.

Ранее нападающий заявлял, что не планирует участвовать в следующем чемпионате Европы. Турнир, который летом проходил в ФРГ, стал последним в карьере спортсмена. Футболист уточнял, что всегда будет отдавать все силы в футболке сборной Португалии.