Forbes: премьер-министр Сингапура стал самым высокооплачиваемым мировым лидером

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Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг стал самым высокооплачиваемым мировым лидером. Об этом сообщает Forbes.

"Среди нынешних мировых лидеров есть один миллионер: Лоуренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером", – указано в сообщении.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых мировых лидеров заняла президент Швейцарии Виола Амхерд, которая зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третье место досталось премьер-министр Австралии Энтони Албанизу, а президент США Джо Байден занял лишь четвертую позицию в данном списке.

Ранее Владимир Путин опубликовал декларацию о доходах и имуществе, включая перечень автомобилей. Согласно опубликованной декларации, в собственности главы государства числятся три легковых автомобиля: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска и "Нива" 2009 года выпуска. Более того, у президента есть автомобильный прицеп "Скиф", выпущенный в 1987 году.

В общей сложности за 6 лет прошлого президентского срока Путин заработал 67 591 875,34 рубля.

