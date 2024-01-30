ЦИК РФ опубликовал декларацию о доходах и имуществе Путина с перечнем авто

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Владимир Путин опубликовал декларацию о доходах и имуществе, включая перечень автомобилей. Соответствующий документ появился на сайте Центризбиркома РФ.

Согласно опубликованной декларации, в собственности главы государства числятся три легковых автомобиля: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска и "Нива" 2009 года выпуска. Более того, у президента есть автомобильный прицеп "Скиф", выпущенный в 1987 году.

Вместе с перечнем имущества в документе указываются доходы президента за шесть лет, предшествующих году назначения выборов. В общей сложности Путин заработал 67 591 875,34 рубля. Средства были получены им в качестве зарплаты и пенсии, от вкладов в банках, от продажи имущества и из других указанных источников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин не планирует брать отпуск во время предвыборной кампании. По его словам, по закону в этом нет необходимости. Президент продолжит исполнять обязанности главы государства.

