Путин рассказал о привычке, помогающей ему в работе

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Владимир Путин, в ходе общения с многодетными семьями, рассказал, что соблюдает привычку, которая помогает ему в работе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, в сутки он спит около 6–7 часов. При этом на встрече он признался, что сегодня спал гораздо меньше.

Также Путин сообщил, что старается не забрасывать занятия спортом. По его словам, именно физическая активность помогает ему в работе.

"Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный", – заключил глава государства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном летнем отпуске Путина, сообщил, что пока ничего об этом не знает. По его словам, на лето у российского лидера запланировано много рабочих задач. При этом представитель Кремля заверил, что ни Путин, ни сотрудники администрации президента не поедут в отпуск в недружественные страны.

