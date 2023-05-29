Песков допустил возможность скорого телефонного разговора Путина и Эрдогана

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Телефонный разговор Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в скором времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако представитель Кремля отметил, что о конкретных планах пока говорить не приходится.

"Нет, в настоящий момент пока в графике нет, но с президентом Турции телефонный разговор согласовывается максимально оперативно. Конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", – сказал он.

Что касается встречи глав двух государств, Песков сообщил, что она обязательно будет, но на сегодняшний день нет никаких предварительных дат. Он также уточнил, что Путин пока не получал приглашения на инаугурацию Эрдогана.

Российская сторона надеется, что между странами сохранится высокая динамика реализации совместных проектов после прошедших в Турции президентских выборов, отметил Песков.

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", – добавил он.

28 мая стало известно, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов.

Президент Турции заявил, что граждане передали ему ответственность за управление страной на ближайшие пять лет. По его словам, итоги президентских выборов в стране являются праздником демократии.

До этого Эрдоган заверил, что политика Анкары в отношении Москвы останется неизменной после президентских выборов в республике. Речь шла не только о российской стороне, но и о США, Китае и западных государствах.

