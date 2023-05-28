Эрдоган заявил, что люди передали ему ответственность за страну на ближайшие пять лет

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что граждане передали ему ответственность за управление страной на ближайшие пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, итоги президентских выборов в Турции являются праздником демократии. Эрдоган добавил, что ему уже звонят мировые лидеры с поздравлениями.

"Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии между двумя праздниками. Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей", – подчеркнул он.

Второй тур выборов завершился 28 мая, участки были открыты с 08:00 до 17:00.

До этого сообщалось, что Эрдоган находится в лидирующих позициях после обработки бюллетеней из 40% урн. За него проголосовали 57%, что является более 9 миллионов голосов, за единого кандидата от оппозиционного блока Кемаля Кылычдароглу голоса отдали 43% граждан (более 6 миллионов).

Повторные выборы назначили из-за того, что ни один кандидат не набрал 50% голосов.

По итогам обработки 100% бюллетеней в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая выборах главы Турции действующий президент Эрдоган получил 49,35% голосов.

Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – набрал 45% голосов. Третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,22%.