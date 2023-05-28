Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов в Турции

Фото: kremlin.ru

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в лидирующих позициях после обработки бюллетеней из 40% урн. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на предварительные результаты.

Согласно информации, за Эрдогана проголосовали 57%, что является более 9 миллионов голосов, за единого кандидата от оппозиционного блока Кемаля Кылычдароглу голоса отдали 43% граждан (более 6 миллионов).

Второй тур выборов завершился 28 мая, участки были открыты с 08:00 до 17:00.

Повторные выборы назначили из-за того, что ни один кандидат не набрал 50% голосов.

По итогам обработки 100% бюллетеней в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая выборах главы Турции действующий президент Эрдоган получил 49,35% голосов.

Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – набрал 45% голосов. Третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,22%.