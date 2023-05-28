28 мая, 18:39Политика
Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов в Турции
Фото: kremlin.ru
Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в лидирующих позициях после обработки бюллетеней из 40% урн. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на предварительные результаты.
Согласно информации, за Эрдогана проголосовали 57%, что является более 9 миллионов голосов, за единого кандидата от оппозиционного блока Кемаля Кылычдароглу голоса отдали 43% граждан (более 6 миллионов).
Второй тур выборов завершился 28 мая, участки были открыты с 08:00 до 17:00.
Повторные выборы назначили из-за того, что ни один кандидат не набрал 50% голосов.
По итогам обработки 100% бюллетеней в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая выборах главы Турции действующий президент Эрдоган получил 49,35% голосов.
Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – набрал 45% голосов. Третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,22%.
Голосование во втором туре выборов завершилось в Турции
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