Эрдоган сообщил, что не будет выдвигаться на третий президентский срок

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Нынешний лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выдвигаться на третий президентский срок. Об этом он сообщил в эфире CNN.

"Согласно нынешним положениям, президент может избираться лишь дважды. Мой первый срок подошел к концу, сейчас идут выборы по избранию на второй срок. С переизбранием на второй срок этот процесс благополучно завершится", – объяснил Эрдоган.

28 мая состоится второй тур выборов на пост главы Турецкой Республики. Повторное голосование пришлось назначить из-за того, что ни один кандидат не набрал 50% голосов.

По итогам вскрытия 100% избирательных урн, Эрдоган набрал 49,51% голосов. Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – получил 44,88% голосов.

Однако нынешний президент заявил об уверенности в своей победе. Эрдоган выразил надежду, что это событие станет историческим.

