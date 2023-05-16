Эрдоган приступил к подготовке ко второму туру выборов президента Турции

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Нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приступил к подготовке ко второму туру выборов президента страны. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Вместе с этим он сообщил о том, что ожидает победы.

"Мы упорно боролись без провокаций, не обращая внимания на давление, не отчаиваясь, не сдаваясь перед лицом трудностей. Мы уже приступили к подготовке к 28 мая. Теперь пришло время увенчать успех, которого мы достигли 14 мая, еще большее крупной победой", – написал Эрдоган.

28 мая состоится второй тур выборов на пост главы Турецкой Республики. Повторные выборы, поделился председатель Высшей избирательной комиссии республики Ахмет Йенер, назначили из-за того, что ни один кандидат не набрал 50% голосов.

По итогам вскрытия 100% избирательных урн, Эрдоган набрал 49,51% голосов. Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – получил 44,88% голосов.

Накануне нынешний президент также заявил об уверенности в своей победе во втором туре выборов. Эрдоган выразил надежду, что это событие станет историческим.

Президентские выборы прошли в Турции