Эрдоган пристыдил конкурента за заявление о вмешательстве РФ в турецкие выборы

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу за утверждение о вмешательстве России в президентские выборы в Турции. Произошло это во время митинга в Стамбуле.

"Господин Кемаль теперь привязался к России, что она якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно. Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?" – передает его слова телеканал ТРТ.

Политик Кылычдароглу – лидер главной турецкой Народно-республиканской партии и основной противник Эрдогана на выборах 14 мая.

Ранее Кылычдароглу опубликовал в своем Twitter сообщение на русском языке, в котором призвал Россию "держать руки подальше от турецкого государства". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление о присутствии России в турецких выборах.

До этого во время телефонного разговора Эрдоган предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию обстановки на Украине. Также во время беседы он поблагодарил Путина за его вклад в строительство первой в Турции атомной электростанции "Аккую".

Эрдоган провел один из самых крупных митингов в рамках подготовки к выборам