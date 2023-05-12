Песков опроверг заявление о вмешательстве РФ в выборы в Турции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление лидера главной турецкой Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу о том, что Москва вмешивается в выборы в его стране.

В своем Twitter Кылычдароглу ранее сделал публикацию на русском языке. В ней он, в частности, призвал Россию "держать руки подальше от турецкого государства".

"Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить", – прокомментировал данное заявление представитель Кремля.

Он добавил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку по многим международным вопросам та занимает ответственную и самостоятельную позицию, которую разделяет российское руководство.

"Страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более не будет ничего делать в отношении своего партнера", – подытожил Песков.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Главными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, а также единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.

Ранее, за три дня до голосования, свою кандидатуру с выборов снял лидер турецкой Партии Отчизны Мухаррем Индже на фоне оказываемого на него давления из-за раскола оппозиции. При этом Индже призвал избирателей голосовать за его партию.



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