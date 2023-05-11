Лидер турецкой партии Memleket снял кандидатуру с президентских выборов

Фото: ТАСС/dpa/Oliver Weiken

Лидер турецкой партии Memleket Мухаррем Индже снял свою кандидатуру с президентских выборов за три дня до их начала, сообщает РИА Новости.

"Я снимаю кандидатуру. Пусть у них не будет причин больше обвинять меня. Проголосуйте за нашу партию, наша партия должна быть в парламенте", – заявил Индже в обращении.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Главным оппонентом действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Кроме того, в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, то 28 мая состоится второй тур выборов.

Ранее Эрдоган провел один из самых масштабных митингов в преддверии к выборам. В центре Анкары собрались сотни тысяч человек. Большинство держали флаги страны во время речи действующего президента. Эрдоган призвал своих сторонников быть максимально активными.

Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"