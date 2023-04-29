Эрдоган рассказал о своем состоянии здоровья после недомогания

Фото: Turkish Presidency via AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на фестивале "Текнофест", заявил, что он был болен желудочным гриппом, но сейчас он чувствует себя намного лучше. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас, слава богу, намного лучше", – сказал он.

Турецкий лидер посоветовал журналисту, который поинтересовался его состоянием, побольше работать, отмечается в сообщении.

Ранее Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире местного телеканал, после чего его интервью было внезапно прервано. Позже турецкий лидер вернулся в эфир и рассказал, что у него диагностировали желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика.

Он также отменял все публичные выступления, которые планировал провести 26 апреля. Он отметил, что это было сделано по совету врачей.

Центр по борьбе с дезинформацией администрации Эрдогана опровергал информацию о том, что он перенес инфаркт. Вице-президент Турции Фуат Октай также заявял, что Эрдоган немного простыл, а его состояние оценивается как очень хорошее.



Президент Турции Эрдоган отменил предвыборные мероприятия из-за плохого самочувствия