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Все страны мира питают ненависть к США. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Америка продолжает терять репутацию, <...> весь мир ненавидит Америку. <...> Европа – пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют", – цитирует его Aydınlık.

Сойлу считает, что Европа является одним из поездов в колонне Америки. Он заявил, что понятия "Европа" не существует, из-за чего преувеличивать ее роль не следует.

Вместе с тем Сойлу обратил внимание на попытки Запада придерживаться старых привычек, несмотря на потерю суверенитета. В свою очередь, Турция, по его словам, меняет историю, на которую повлияют, в том числе предстоящие выборы.

"Вот почему Америка давит, Европа давит. Вот почему Кандиль (горы на севере Ирака, где, по данным Анкары, скрываются боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. – Прим. ред.) в панике, а РПК давит. Это не выбор Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости Турции", – сказал Сойлу.

Ранее СМИ предположили, что США намерены привести к власти в Турции политиков, которые втянут республику в конфликт с Россией в Сирии и тем самым станут вторым украинским лидером Владимиром Зеленским или Украиной. При этом обозреватели указали на то, что Россия может предложить Турции боевые самолеты и стать ее стратегическим партнером, а США хотят столкнуть их в Сирии.

