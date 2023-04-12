Кандидат в президенты Турции пообещал выстроить отношения с РФ на основе доверия

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Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что намерен выстроить с российской стороной крепкие и основанные на доверии отношения в случае, если он придет к власти. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Россия является одним из важнейших соседей Турции. Так, отметил Индже, значительная часть внешней торговли Турции осуществляется с Россией. Кроме того, между двумя государствами есть связи с сферах энергоресурсов и туризма.

Мухаррем Индже уже участвовал в президентских выборах Турции в 2018 году как кандидат от оппозиционной Народно-Республиканской партии. Тогда он получил более 30% голосов, однако позже отделился от этой партии и создал свою – Memleket.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.

Ранее кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что в случае его победы на выборах признает Крым и новые регионы частью России. Перинчек заявил, что антироссийские санкции являются ограничениями против Турции, и пообещал бороться с ними в случае избрания его президентом.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла в Анкаре Джеффри Флейка после его встречи с кандидатом от оппозиции на выборах Кемалем Кылычдароглу.

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