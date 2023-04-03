Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла в Анкаре Джеффри Флейка после его встречи с кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.

"Посол Джо Байдена посещает Кемаля. Как вам не стыдно, думайте своей головой. Вы – посол. Ваш собеседник здесь – президент. С каким лицом вы после этого встанете и попросите о встрече с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Он будет знать свое место", – приводит слова Эрдогана газета Star.

Турецкий лидер также заявил, что страна должна преподать Соединенным Штатам урок, особенно на предстоящих выборах в Турции.

Ранее Эрдоган подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая 2023 года.

Позже один из кандидатов в президенты Турции – лидер партии "Родина" Догу Перинчек – заявил, что в случае его победы на выборах, он выведет страну из Североатлантического альянса.

По мнению Перинчека, Альянс представляет угрозу для Турции. Он также заявил, что согласно результатам общественного мнения, 80% населения расценивают США как угрозу.

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