Эрдоган подтвердил свое решение провести выборы президента и парламента 14 мая

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая 2023 года, сообщает ТАСС.

"14 мая наша нация сделает то, что требуется (отдаст голоса на выборах. – Прим. ред.)", – сказал Эрдоган во время выступления в парламенте.

Эрдоган ранее заявлял, что планирующиеся 14 мая всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что причиной переноса выборов являются экзамены у некоторой части населения и сельскохозяйственные работы у некоторых граждан.

19 августа 2022 года президент Турции заявлял, что выборы пройдут 18 июня 2023 года. Отмечается, что это вторые выборы, на которых будет баллотироваться действующий президент Эрдоган.

Он возглавляет Турцию с 2014 года. В 2018 году Эрдоган победил на досрочных выборах после того, как страна перешла к президентскому правлению.

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