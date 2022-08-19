Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года

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Выборы президента в Турции назначили на 18 июня 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции страны Бекира Боздага.

По его словам, это вторые выборы, на которых будет баллотироваться действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он возглавляет Турцию с 2014 года. В 2018 году Эрдоган победил на досрочных выборах после того, как страна перешла к президентскому управлению.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Владимир Путин поддержал Эрдогана в очень важный для республики момент, когда до всеобщих выборов президента Турции осталось меньше года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику.

По данным издания, достигнутая договоренность о частичном переходе Турции к оплате российского газа в рублях позволит избежать новой волны повышения цен в стране.

Автор статьи также отметил, что после перевода "Росатомом" денежных средств своей турецкой дочерней компании "Аккую Нуклеар" для строительства АЭС на Средиземноморском побережье увеличились золотовалютные резервы Турции.