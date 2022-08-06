Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение карт "Мир" в Турции

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что стороны обсудили возможность применения карт платежной системы "Мир" на территории страны, передает РИА Новости.
"...есть карта России "Мир". В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле", – заявил турецкий президент.
По словам Эрдогана, во время переговоров была подтверждена необходимость в полном объеме соблюдать стамбульские договоренности по экспорту зерна с Украины. Отдельно турецкий лидер предложил предоставить площадку для личной встречи Путина и Зеленского.
Помимо этого, Турция и Российская Федерация подписали дорожную карту по экономическому сотрудничеству. Товарооборот между государствами будет доведен до уровня 100 миллиардов долларов.
Наконец, Реджеп Тайип Эрдоган упомянул поддержку Путиным справедливого подхода к Турции по сирийскому вопросу. Стороны обсудили меры поддержки в борьбе с терроризмом.
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным 5 августа. После встречи двух лидеров вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что стороны договорились об оплате российского газа в рублях.
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