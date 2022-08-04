Песков ответил на вопрос о планах Путина наградить Эрдогана за помощь РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Кремле не обсуждалась возможность награждения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в решении зернового кризиса в ходе запланированной встречи с Владимиром Путиным в Сочи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мне неизвестно о том, что были такие планы. Пока не было таких решений", – заявил Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли Путин наградить Эрдогана по аналогии с лидерами других государств.

Ранее сообщалось, что 5 августа Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в повестке встречи значится обсуждение вопросов военно-технического сотрудничества и реализации "продуктовой сделки".