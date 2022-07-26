Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 5 августа – Песков

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству РИА Новости.

В ходе встречи планируются переговоры Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее СМИ сообщили, визит президента Турции будет однодневным.

Отмечается, что Эрдоган планирует обсудить с президентом России ситуацию на Украине и продуктовую сделку.

Ранее Эрдоган заявил, что отношение западных политиков к президенту России не красит их. По его словам, такое поведение не подобает политике. Он добавил, что какое отношение показывают Путину, такое в ответ и получают.

