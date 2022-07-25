Эрдоган заявил, что договоренности по зерну могут помочь в преодолении кризиса

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Достигнутые в Стамбуле договоренности по зерну могут помочь в преодолении глобального продовольственного кризиса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

По его словам, вместе с успешной реализацией плана начнут ослабевать последствия кризиса. При этом Эрдоган признал, что тот достиг опасных масштабов.

"Оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула. Мы ожидаем от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств и ответственного отношения к ним", – отметил Эрдоган.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в Стамбуле 22 июля. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.

Еще один документ – меморандум между РФ и ООН – фиксирует, что Всемирная организация подключается к работе по снятию ограничений против России на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также были прописаны механизмы вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

