Лавров заявил, что "зерновая сделка" не помешает ходу спецоперации на Украине

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Россия никак не препятствует вывозу украинского зерна из порта Одессы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.

"Эксперты подтвердили то, о чем мы говорили с самого начала, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части, никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали", – приводит РИА Новости его слова.

Глава МИД подчеркнул, что достигнутые соглашения и обязательства России по ним не запрещают проводить специальную военную операцию на Украине, что подтвердила ООН.

По словам Лаврова, целями ударов по военной инфраструктуре морского порта Одессы являлся боевой катер ВМС Украины и склад с боеприпасами, куда были доставлены противокорабельные ракеты "Гарпун", которые представляли угрозу для Черноморского флота РФ. Однако после удара "Гарупны" не несут никакой угрозы для России.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в Стамбуле 22 июля. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.

Еще один документ – меморандум между РФ и ООН – фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию ограничений против России на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также были прописаны механизмы вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

