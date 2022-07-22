Генсек ООН назвал значительным достижением заключение "продуктовой сделки"

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Подписание меморандума о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна является значительным достижением за срок Антониу Гутерриша на посту генсека ООН. Об этом сообщил зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, такое мнение высказал сам Гутерриш около недели назад, передает РИА Новости.

Ранее Гутерриш подписал меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений из РФ на мировые рынки. Руководитель Организации Объединенных Наций провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе беседы Гутерриш заявил, что вопрос экспорта российского зерна на мировые рынки является очень важным.

В пятницу, 22 июля, стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы принять участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов и содействии России вывозу украинского зерна.

Сначала сделку с Турцией и ООН подписала украинская сторона, потом российская повторила тот же процесс. Соглашение подразумевает контроль Украины над портами Одесса, Черноморск и Южный.

