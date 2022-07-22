Генсек ООН назвал значительным достижением заключение "продуктовой сделки"

Фото: AP/Hassan Ammar/ТАСС
Подписание меморандума о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна является значительным достижением за срок Антониу Гутерриша на посту генсека ООН. Об этом сообщил зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
По его словам, такое мнение высказал сам Гутерриш около недели назад, передает РИА Новости.
Ранее Гутерриш подписал меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений из РФ на мировые рынки. Руководитель Организации Объединенных Наций провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе беседы Гутерриш заявил, что вопрос экспорта российского зерна на мировые рынки является очень важным.
В пятницу, 22 июля, стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы принять участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов и содействии России вывозу украинского зерна.
Сначала сделку с Турцией и ООН подписала украинская сторона, потом российская повторила тот же процесс. Соглашение подразумевает контроль Украины над портами Одесса, Черноморск и Южный.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: