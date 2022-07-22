Шойгу прибыл в Турцию для подписания соглашения по зерну

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы принять участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов и содействии России вывозу украинского зерна, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также запланирована двусторонняя встреча главы ведомства с его турецким коллегой Хулуси Акаром.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность для РФ соглашения по экспорту украинского зерна в связи с возможным продовольственным кризисом. Он отметил, что необходимо разблокировать пути поставки на мировые рынки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого заявлял, что экспорт зерна по морю будет контролировать Координационный центр в Стамбуле.
Еще раньше российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.
Переговоры о восстановлении экспорта зерна близки к завершению – дипломат
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