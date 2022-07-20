Эрдоган заявил о возможности подписания документа по зерновому коридору на этой неделе

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Итоговый документ по зерновому коридору из Украины может быть подписан на текущей неделе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы хотим завершить этот процесс подписанием соглашения на нынешней неделе. Надеемся, что в ближайшие дни начнется реализация плана", – приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что Координационный центр в Стамбуле будет контролировать экспорт зерна по морю.

По словам турецкого лидера, в РФ положительно оценили усилия турецкой стороны по урегулированию кризиса на Украине. "Путин положительно оценивает наши усилия по урегулированию на Украине и даже благодарит нас за это", – подчеркнул Эрдоган.

Ранее российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе встречи делегаций были определены ключевые технические моменты, среди которых – создание координационного центра в турецкой столице, куда прибудут представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, а также обеспечение безопасности.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин отметил, что в переговорах по вывозу украинского зерна есть продвижение, однако еще не все вопросы решены. Он также выразил благодарность своему коллеге за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.

