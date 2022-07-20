Путин заявил о нежелании Киева выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности

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У киевских властей в настоящее время нет желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности, заявил Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что конечный результат зависит не от посредников, а именно от желания договаривающихся сторон.

Российский лидер также поблагодарил Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ за их предложения посредничества для урегулирования ситуации на Украине.

"<...> мы всем нашим друзьям, которые заинтересованы в урегулировании этого кризиса, благодарны за то, что они предоставляют возможности", – приводит его слова ТАСС.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия на Украине.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что через день после российско-украинской встречи в Стамбуле 29 марта Запад запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Он напомнил, что тогда Украина выдвинула предложение о решении вопроса, а Россия взяла их за основу.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.