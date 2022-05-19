Россия готова продолжить переговоры с Украиной, если она к ним вернется – МИД РФ

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Москва готова возобновить диалог с Киевом, если украинская сторона проявит намерение вернуться за стол переговоров, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Об этом сообщает ТАСС.

"Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно", – сказал он.

Руденко отметил, что главным условием возобновления переговоров является наличие предмета обсуждения. Также замглавы МИД РФ заявил, что ему ничего не известно о подготовке встречи контактной группы по гуманитарным вопросам с участием представителей ООН, России, Турции и Украины, о которой сообщал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Касаясь темы пересмотра отношений с недружественными странами в связи с агрессивным курсом Запада, Руденко выразил мнение, что концепция внешней политики РФ действительно требует корректировки.

"Корректировка концепции требуется, потому что ситуация радикальным образом поменялась за последние три месяца. Мы живем в новых геополитических реалиях, которые требуют отражения в нашей концепции", – пояснил он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит со стороны украинской стороны полное нежелание продолжать диалог. По его словам, в настоящее время продвижения в переговорном процессе нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.