В Кремле заявили об отсутствии продвижения российско-украинских переговоров

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Москва видит со стороны украинской столицы полное нежелание продолжать переговоры. Об этом заявил "Интерфакс" представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Переговоры действительно не продвигаются, и мы действительно констатируем полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс", – отметил Песков.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины обернулись стагнацией. И этому, по его словам, способствовали "вашингтонские кураторы" украинского лидера Владимира Зеленского.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко также отмечал, что переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время не идут, украинская сторона фактически прекратила диалог. Кроме того, по его словам, Киев не дал ответа на представленный Россией проект договора.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.