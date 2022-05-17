Россия готова решать гуманитарные вопросы на Украине – Лавров

Россия готова решать гуманитарные вопросы на Украине, как это было с вывозом раненых с "Азовстали". Об это заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание".

Глава МИД России отметил, что переговоры Киева с Москвой хотят затянуть, рассчитывают на то, чтобы нанести РФ урон, а регулируют украинских переговорщиков Лондон и Вашингтон. При этом, по словам Сергея Лаврова, Запад относится к Украине как к расходному материалу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.