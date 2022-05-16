Вступление Украины в НАТО могло привести к территориальному спору РФ с блоком – Песков

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Вступление Украины в Североатлантический альянс поставило бы Россию в сложную ситуацию территориального спора со страной – членом НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в Альянсе", – сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, изъявившими желание вступить в Альянс.

Ранее Песков заявил, что все стороны хотят избежать прямого столкновения России и НАТО. Он отметил, что о желании не допустить такого развития событий заявляли и в Североатлантическом альянсе, и в Вашингтоне.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.