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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все стороны хотят избежать прямого столкновения России и НАТО, передает ТАСС.

"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, и Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и, что самое главное, в Вашингтоне, в том числе на высшем уровне", – заявил представитель Кремля.

Песков сослался на соответствующее высказывание президента США Джо Байдена.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о существующем риске ядерной войны при прямом столкновении РФ и НАТО. Такое развитие событий он назвал "катастрофическим сценарием".

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

