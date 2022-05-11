Лавров заявил, что Москва не желает войны в Европе

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Российские власти не хотят войны в Европе. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, сообщает Pravda.ru.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад регулярно говорит о необходимости добиться поражения России в ходе спецоперации на Украине. При этом Москва рассчитывает, что после достижения целей этой операции западные страны прекратят продвижение однополярного мира при доминировании США и их союзников, подчеркнул Лавров.

Ранее министр отметил, что руководство ООН упустило шанс достичь мирного урегулирования ситуации на Украине. По словам Лаврова, последние семь лет они игнорировали саботаж Киевом резолюции № 2202 Совбеза ООН, которой были утверждены Минские соглашения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

