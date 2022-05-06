В МИД РФ оценили возможность применения ядерного оружия на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине", – приводит слова Зайцева ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что России приходилось неоднократно опровергать инсинуации о возможном применении ядерного оружия. По его словам, российская сторона придерживается принципов, при которых в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
"В прошлом году именно Россия смогла убедить США, а затем и всю ядерную пятерку подтвердить приверженность этому принципу", – напомнил Зайцев.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Он также отмечал, что США отказались практически от всех контактов с РФ на фоне проведения спецоперации по защите ЛНР и ДНР.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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