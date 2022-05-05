Лукашенко назвал недопустимым применение ядерного оружия на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия недопустимо в случае затягивания военных действий на Украине.

"Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты", – сказал Лукашенко в интервью информационному агентству Associated Press.

По его словам, ядерное оружие сорвет земной шар с орбиты и люди "улетят неизвестно куда".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Он также отмечал, что США отказались практически от всех контактов с РФ на фоне проведения спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

