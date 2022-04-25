Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Дипломат подчеркнул, что опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

"Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим. И, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, <...>, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало", – сказал глава МИД РФ в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Лавров напомнил, что заявление о недопустимости ядерной войны сделала в январе текущего года "пятерка" постоянных членов Совета безопасности ООН.

Глава российского МИД также заявил, что США отказались практически ото всех контактов с Россией на фоне проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. По словам дипломата, это связано с тем, что Москва была вынуждена встать на защиту русских на Украине.

Министр подчеркнул, что последние восемь лет со стороны Запада отсутствовала реакция на ситуацию в Донбассе, кроме того, поощрялись русофобские и неонацистские действия Киева. Лавров добавил, что западные страны поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, рассчитывая нанести какой-то непоправимый ущерб России.

Говоря о НАТО министр иностранных дел РФ подчеркнул, поставляя вооружения Украине, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией.

"Кстати, насчет поставок вооружений – еще один пример нечистоплотности американцев в том, что касается международного права, и в том, что касается внедрения ими собственных правил при принципе "как хочу, так ворочу", – сказал он.

Лавров также сообщил, что Зеленский не ознакомился с переданным неделю назад российским проектом соглашения, а отойдя от стамбульских договоренностей, подчеркнул министр, Киев сделал огромный шаг назад.

Ранее глава МИД РФ заявил, что недоговороспособность Запада становится все более очевидной. По его словам, во всех регионах мира уже задумываются о мерах по борьбе с его прихотями и влиянием, созданным в контексте продвижения концепции глобализации на универсальных принципах, чтобы злоупотреблять своим положением в международных делах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.