Лавров заявил, что переговоры между РФ и Украиной застопорились

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Переговоры между российской и украинской сторонами застопорились, РФ не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", – цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, когда у украинского лидера Владимира Зеленского спросили, как он относится к данному очередному варианту предложений от РФ, он сказал, что украинская сторона ничего не получала.

"Насколько он владеет ситуацией – не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры", – заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел отметил, что заявления Киева и Владимира Зеленского расцениваются как нежелание вести дальнейшие переговоры. Он выразил мнение, что украинская сторона смирилась со своей судьбой.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

