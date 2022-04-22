Мединский подтвердил несколько переговоров с главой делегации Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что 22 апреля состоялось проведение нескольких переговоров между главами российской и украинской делегаций.

"Подтверждаю", – написал Мединский в своем телеграм-канале.

Последний раз стороны очно встречались 29 марта в Стамбуле. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что переговорный процесс продолжается по видеосвязи. Он также оценил перспективы переговоров, отметив, что шансы на достижение договоренностей есть всегда.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам. Она отметила, что Россия была готова к непоследовательным действиям Украины в ходе переговоров. По ее словам, украинские переговорщики "устроили цирк".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

