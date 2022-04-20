Россия утратила доверие к украинским переговорщикам – Захарова

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".
"Здесь уже не то что доверяй и проверяй, здесь просто проверяй, потому что доверия к этим людям давно уже нет", – сказала Захарова.
Она отметила, что Россия была готова к непоследовательным действиям Украины в ходе переговоров. По ее словам, украинские переговорщики "устроили цирк".
"Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <...> К этому были готовы в Москве? Да, конечно", – сказала Захарова.
Ранее Захарова заявила, что украинская сторона в контактах с РФ продолжает затягивать переговорный процесс. По ее словам, действия украинской столицы являются "наступательной дипломатией", а властям Украины, по мнению Захаровой, надо честно сообщить своему народу, что они не планируют идти путем переговоров.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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