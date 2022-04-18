Динамика продвижения переговоров России и Украины оставляет желать лучшего – Песков

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Динамика переговорного процесса России и Украины оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская специальная военная операция на Украине продолжается. По словам Владимира Путина, она идет по плану.

"Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам", – цитирует Пескова RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к подрыву переговоров и продолжению огня. По его мнению, недоговороспособность проявляет реальные замыслы властей Украины, которые заключаются в стремлении затянуть или даже сорвать переговорный процесс с Россией.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

