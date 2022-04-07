Лавров заявил, что Вашингтон толкает Зеленского на продолжение боевых действий

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США подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к подрыву переговоров с Россией и продолжению боевых действий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Лаврова, недоговороспособность проявляет истинные замыслы властей Украины, которые заключаются в стремлении затянуть или даже сорвать процесс переговоров с РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам Москвы и Киева. Так он прокомментировал разработку в США закона о ленд-лизе для Украины, призванного упростить процесс оказания военной помощи стране.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

