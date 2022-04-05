Лживая провокация в Буче направлена на срыв переговоров РФ и Украины – Лавров

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Откровенно лживая провокация в Буче направлена на срыв российско-украинских переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров эфире телеканала "Россия 24".

"Возникает вопрос: в чем причина этой откровенно лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры, причем сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет", – отметил Лавров.

Кроме того, по его словам, данная провокация произошла тогда, когда впервые Киев положил на бумагу возможные мирные положения по Крыму.

"Впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным и впервые заявила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и от проведения на своей территории учений с участием иностранных военных, кроме как с согласия всех стран – гарантов этого договора, будущего договора, мы надеемся, включая РФ", – сказал Лавров.

Он уточнил, что украинская сторона самостоятельно записала в данном проекте положений договора, что гарантии безопасности для Украины не будут касаться Крыма и Донбасса, в чем российская столица видит достаточный прогресс в осознании Киевом статуса этих территорий.

Министр уточнил, что Россия готова честно работать за переговорным столом с Украиной. При этом, если украинская сторона откажется обсуждать демилитаризацию и денацификацию, это не будет способствовать переговорному процессу.

"Мы исходим из того, что международное сообщество обязано знать правду. И международное сообщество обязано знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом", – отметил глава МИД.

Лавров также подчеркнул, что "играть в кошки-мышки" Россия не намерена. При этом, по его словам, кураторам нужно послать украинской столице недвусмысленный сигнал не саботировать переговоры с Москвой.

"Нас настораживает, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И существует очень большая вероятность того, что, когда эта ратификация и референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново", – заключил министр иностранных данных дел РФ.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

В ведомстве подчеркнули, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Позднее Генпрокуратура РФ с СК РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче. В ведомстве отметили, что заявления Украины направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.