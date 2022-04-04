Генпрокуратура РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Генеральная прокуратура РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче Киевской области, передает РИА Новости.
"Обстоятельства создания и публичного распространения указанной заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений будут установлены, и им, безусловно, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", – отметили в ведомстве.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что распространяемые украинскими властями сведения являются ложными. Они направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.
"Об этом свидетельствуют не только данные российских военных прокуроров, Минобороны России, заявившего о выходе российской армии из Бучи 30 марта, но и находящиеся в общем доступе видеоматериалы. В частности, записанный 31 марта "победный" ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков", – добавили в ведомстве.
Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.
В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить информации о массовых убийствах мирных жителей, так как в этом есть признаки фейка. Он отметил, что специалисты Минобороны РФ выявили признаки подлога в материалах, предоставленных украинской стороной.
Песков заявил, что не следует поспешно обвинять РФ из-за событий в украинской Буче
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