Песков призвал не верить информации об инциденте в украинской Буче

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Информации о массовых убийствах мирных жителей в украинской Буче не следует верить, поскольку в ней есть признаки фейков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что специалисты Минобороны РФ выявили признаки подлога в материалах, предоставленных украинской стороной. По его словам, усомниться в достоверности данной информации заставляет фактология, а также календарная последовательность событий.

Песков отказался комментировать, как ситуация с произошедшим в Буче может отразиться на дальнейших переговорах делегаций РФ и Украины.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны украинских военных в городе Буче. В ведомстве объяснили, что распространенные Минобороны Украины видеозаписи, которые якобы демонстрируют массовые убийства мирных граждан в Буче, не соответствуют действительности и призваны дискредитировать российских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

