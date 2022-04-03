РФ потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за провокации радикалов в Буче

Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН из-за провокации Украины в Буче. Об этом заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в своем личном блоге в Telegram.

По его словам, заседание потребовали провести во второй половине дня понедельника, 4 апреля.

"Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду", – написал Полянский.

В Минобороны заявили, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буча на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал. Кроме того, все время, пока город находился под контролем России, жители могли свободно передвигаться, пользоваться сотовой связью и выезжать за пределы города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

