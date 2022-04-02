ВС России за сутки поразили 67 военных объектов Украины

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска в течение ночи поразили 67 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ", – приводит слова Конашенкова ТАСС.

Он уточнил, что всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 124 самолета и 84 вертолета, 381 БЛА, 1 882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки РСЗО, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 764 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны РФ предоставило актуальную информацию о действиях российских войск в рамках специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. В частности, в ведомстве сообщили о форсировании реки Шайтанки.

Отдельно в Минобороны прокомментировали перегруппировку подразделений Вооруженных сил РФ. Отмечается, что цель данного процесса – переход к активным действиям на приоритетных направлениях, в том числе полному освобождению Донбасса.

29 марта, после очередного раунда переговоров между РФ и Украиной, стало известно о сокращении министерством обороны России военной активности на киевском и черниговском направлениях.

Глава российской делегации Владимир Мединский позже подчеркнул, что данное решение не означает прекращения огня. Помощник президента РФ назвал подобные действия стремлением постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.