Речи о прекращении огня на киевском и черниговском направлениях не идет – Мединский

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Сокращение военной активности ВС РФ на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня. Об этом в интервью RT заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы сформулировали тоже со своей стороны два больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях: на киевском и черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", – сказал он.
Уточняется, что конкретные детали того, что будет означать деэскалация конфликта на двух направлениях, Генштаб ВС РФ огласит в ближайшее время.
Второй шаг, по словам Мединского, связан с возможностью проведения встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора. При этом помощник президента РФ подчеркнул, что для подготовки такого договора необходимо пройти большой путь.
Ранее замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что ведомство приняло решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. По его словам, этот шаг обусловлен тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Киеву гарантий безопасности переходит в практическую плоскость.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
РФ делает шаги навстречу Украине для деэскалации – Мединский
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