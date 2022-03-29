Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы – Мединский

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона пообещала отказаться от вступления в военные блоки и размещения иностранных сил на своей территории.
"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", – рассказал помощник президента РФ в эфире Первого канала.
Очные переговоры России и Украины прошли в Стамбуле во вторник, 29 марта. По итогам встречи Мединский рассказал, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. По его словам, шаги делаются как в политическом вопросе, так и в военном.
Он также отметил, что Киев передал письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными
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