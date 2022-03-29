Мединский прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС

Фото: depositphotos/reflextions

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский прокомментировал стремление Украины вступить в Евросоюз. Свое мнение он высказал в эфире Первого канала.

Мединский заявил, что Россия не будет возражать против вступления Украины в ЕС.

Очные переговоры России и Украины прошли в Стамбуле во вторник, 29 марта. По итогам встречи Мединский рассказал, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. По его словам, шаги делаются как в политическом вопросе, так и в военном.

Он также отметил, что Киев передал письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

