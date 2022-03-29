РФ делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта на Украине – Мединский

Фото: ТАСС/Генконсульство РФ в Стамбуле

Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ, главу российской делегации Владимира Мединского.

По его словам, шаги делаются как в политическом вопросе, так и в военном.

Он также назвал прошедшие российско-украинские переговоры конструктивными и пояснил, что Россия получила понятно сформулированную позицию Киева.

"Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, будет дан соответствующий наш ответ", – добавил Мединский.

Делегации России и Украины провели очную встречу во дворце Долмабахче в Стамбуле. Перед началом переговоров турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что эти события могут содействовать встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он также выразил готовность организовать переговоры лидеров в Турции.

Ранее Мединский заявил, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

